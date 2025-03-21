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В рамках нацпроекта в Ростове в 2025 году отремонтируют 45 км дорог

В донской столице стартовали работы по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», пишет в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проекта будет выполнен ремонт дорог на 37 улицах.

Уже определены подрядные организации по ремонту 36 объектов. Еще по одному объекту проводится конкурсная процедура на определение подрядной организации. Речь идет о мосте по ул. Белорусской через р. Темерник.

По словам главы донской столицы, в настоящее время работы по замене дорожного полотна начались на четырех улицах: ул. Каяни, ул. Миронова (от дома № 6 до дома № 16), б. Комарова (Южная сторона) — ул. Волкова (от ул. Добровольского до моста по ул. Белорусской через р. Темерник), ул. Капустина.

«Поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Симкову Д.В. усилить контроль за подрядчиками, в части выполнения всех требований и стандартов», говорится в сообщении градоначальника.

Валентина Любашенко

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