Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу о лечении ребенка в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалобы жительницы Севастополя на некачественное лечение дочери в городской больнице и отказ в ее транспортировке в другое медучреждение. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам матери, с февраля 2025 года ребенок находится в детском отделении городской больницы, где назначенная терапия оказалась неэффективной. В марте специалисты другого медицинского учреждения провели видеоконсультацию и выразили готовность принять пациентку. Несмотря на неоднократные просьбы матери к администрации больницы, транспортировку ребенка не организовали.

Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев получил указание доложить о результатах первоначальных проверочных мероприятий и итогах расследования. Центральный аппарат ведомства взял дело на контроль.

Алина Зорина