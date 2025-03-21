Глава СКР запросил новый доклад о пропавшем водителе на границе с Абхазией
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить об обстоятельствах исчезновения водителя грузовика, пропавшего в 2003 году после пересечения российско-абхазской границы в Краснодарском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По данным следствия, 22 года назад мужчина выехал из Тульской области, прошел таможенный контроль в Краснодарском крае и пересек границу с Абхазией, после чего пропал без вести. Поводом для проверки стало обращение жителя Краснодарского края в социальных сетях. Двоюродный брат пропавшего выразил несогласие с качеством расследования исчезновения родственника.
Исполнение поручения главы ведомства взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.