Носовую часть танкера «Волгонефть-239» планируют поднять в июне 2025 года

Судовладелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, планирует самостоятельно удалить носовую часть судна из акватории. Работы будут проводиться в рамках контракта с подрядной организацией, а завершить их планируется в июне 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЗАО «Волгатранснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Судовладелец уже извлек и утилизировал кормовую часть судна вместе с нефтепродуктами. Носовая часть танкера находится в 12 км от берега, что увеличивает сроки проведения операции.

Компания производит удаление принадлежащего ей судна за счет собственных средств и не привлекает государственное финансирование. Организация уведомила все заинтересованные стороны о заключении контракта на подъем носовой части судна. Руководство компании представило отчет о проделанной работе и планах на совещании в Минтрансе РФ 18 марта. При проведении операции будут приняты повышенные меры экологической безопасности.

Алина Зорина