Карьерный подиум
Кадровые перестановки в мире моды
За последние пару недель в модном мире произошло очень много знаковых перестановок. Уходы, назначения, новые имена — все это сильно влияет на имидж больших домов моды, их акции и присутствие на рынке. Аналитику мы оставим на потом, вместо этого лучше соберем все самые важные кадровые перестановки, случившиеся за последнее время.
Демна Гвасалия и Gucci
Пожалуй, самым громким и необычным назначением стал Демна Гвасалия в роли нового креативного директора Gucci. Он сменил Сабато де Сарно, который проработал во главе бренда два года (и, честно признаться, ничем громким не запомнился). Последнее серьезное изменение в ДНК Gucci случилось с приходом Алессандро Микеле, который заново изобрел культурный код модного дома. Демна же известен в первую очередь как создатель Vetements и креативный директор Balenciaga. Balenciaga стала прочно ассоциироваться с именем дизайнера, потому что Гвасалия своими коллекциями показал новый, эпатажный и художественный бренд. Его назначение в Gucci, однако, вызвало неоднозначную реакцию. После новостей о назначении Гвасалии акции Kering (владельца Gucci) упали на 12%.
Алессандро Микеле и Демна Гвасалия
Фото: Arturo Holmes / MG23 / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Джонатан Андерсон и Loewe
Джонатан Андерсон покинул пост креативного директора Loewe, который он занимал 11 лет. Андерсон, помимо работы над собственным брендом, сделал Loewe одним из самых надежных и желанных брендов на современном рынке. Их коллекции всегда вызывали положительные отзывы критиков, а вещи марки оставались одними из самых популярных. Слухи о прощании с Loewe циркулировали уже давно, и 17 марта дизайнер подтвердил новость в своих соцсетях. Куда именно уходит Андерсон, доподлинно неизвестно, но все модные сплетни сходятся в одной точке: дизайнеру пророчат будущее в Dior. И, признаться честно, это будет отличная идея.
Джонатан Андерсон
Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images
24 марта стало известно, что марка Loewe выбрала в качестве новых креативных директоров дуэт — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес. К моменту назначения Маккалоу и Эрнандес более 20 лет развивали собственный бренд Proenza Schouler. Их основной подход — базовый фактурный гардероб с особым вниманием к деталям. Дуэт отлично работает с кожей и тканями, именно это и нужно Loewe.
Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу
Фото: Arturo Holmes / Getty Images for NYFW: The Shows
Донателла Версаче и Versace
Донателла Версаче, руководившая брендом с 1997 года, покинула пост креативного директора. Теперь госпожа Версаче будет работать с модным домом в качестве амбассадора и консультанта. Место креативного директора занял 41-летний Дарио Витале. Он уже успел поработать с Dsquared2, Bottega Veneta и Miu Miu. Когда именно Витале представит свою первую коллекцию, неизвестно, но скорее всего, ее стоит ожидать до конца 2025 года.
Дарио Витале
Фото: instagram@versace