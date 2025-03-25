Карьерный подиум

За последние пару недель в модном мире произошло очень много знаковых перестановок. Уходы, назначения, новые имена — все это сильно влияет на имидж больших домов моды, их акции и присутствие на рынке. Аналитику мы оставим на потом, вместо этого лучше соберем все самые важные кадровые перестановки, случившиеся за последнее время.

Демна Гвасалия и Gucci

Пожалуй, самым громким и необычным назначением стал Демна Гвасалия в роли нового креативного директора Gucci. Он сменил Сабато де Сарно, который проработал во главе бренда два года (и, честно признаться, ничем громким не запомнился). Последнее серьезное изменение в ДНК Gucci случилось с приходом Алессандро Микеле, который заново изобрел культурный код модного дома. Демна же известен в первую очередь как создатель Vetements и креативный директор Balenciaga. Balenciaga стала прочно ассоциироваться с именем дизайнера, потому что Гвасалия своими коллекциями показал новый, эпатажный и художественный бренд. Его назначение в Gucci, однако, вызвало неоднозначную реакцию. После новостей о назначении Гвасалии акции Kering (владельца Gucci) упали на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алессандро Микеле и Демна Гвасалия

Фото: Arturo Holmes / MG23 / Getty Images for The Met Museum / Vogue Алессандро Микеле и Демна Гвасалия

Фото: Arturo Holmes / MG23 / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Джонатан Андерсон и Loewe

Джонатан Андерсон покинул пост креативного директора Loewe, который он занимал 11 лет. Андерсон, помимо работы над собственным брендом, сделал Loewe одним из самых надежных и желанных брендов на современном рынке. Их коллекции всегда вызывали положительные отзывы критиков, а вещи марки оставались одними из самых популярных. Слухи о прощании с Loewe циркулировали уже давно, и 17 марта дизайнер подтвердил новость в своих соцсетях. Куда именно уходит Андерсон, доподлинно неизвестно, но все модные сплетни сходятся в одной точке: дизайнеру пророчат будущее в Dior. И, признаться честно, это будет отличная идея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джонатан Андерсон

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Джонатан Андерсон

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

24 марта стало известно, что марка Loewe выбрала в качестве новых креативных директоров дуэт — Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес. К моменту назначения Маккалоу и Эрнандес более 20 лет развивали собственный бренд Proenza Schouler. Их основной подход — базовый фактурный гардероб с особым вниманием к деталям. Дуэт отлично работает с кожей и тканями, именно это и нужно Loewe.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу

Фото: Arturo Holmes / Getty Images for NYFW: The Shows Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу

Фото: Arturo Holmes / Getty Images for NYFW: The Shows

Донателла Версаче и Versace

Донателла Версаче, руководившая брендом с 1997 года, покинула пост креативного директора. Теперь госпожа Версаче будет работать с модным домом в качестве амбассадора и консультанта. Место креативного директора занял 41-летний Дарио Витале. Он уже успел поработать с Dsquared2, Bottega Veneta и Miu Miu. Когда именно Витале представит свою первую коллекцию, неизвестно, но скорее всего, ее стоит ожидать до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарио Витале

Фото: instagram@versace Дарио Витале

Фото: instagram@versace

Илья Петрук