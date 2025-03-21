Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в санатории Сочи

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить отчет о расследовании гибели шестилетнего ребенка в сочинском санатории. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Трагедия произошла в мае 2024 года, когда мальчик получил травму живота, ударившись о металлическую ручку держателя сетки на теннисном корте. По мнению отца погибшего, причиной смерти стало некачественное оказание медицинской помощи.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Обвиняемым проходит начальник спортивно-оздоровительной службы учреждения. Дело направлено в суд. Параллельно ведутся две процессуальные проверки в отношении медицинского персонала и руководства санатория.

Поводом для вмешательства главы СК стало обращение отца ребенка в комментариях на странице «ВКонтакте». Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства.

Алина Зорина