В 2024 году Анапе выделили 9,5 млрд рублей на реализацию госпрограмм

В 2024 году Анапа получила около 9,5 млрд руб. на реализацию государственных программ. За пять лет объем финансирования составил 23,5 млрд руб., рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась на открытой сессии депутатов муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый вице-губернатор заявил, что в начале 2024 года власти поставили задачу увеличить валовой региональный продукт (ВРП) не менее чем на 103% и довести его объем до 5 трлн руб. По итогам года в реальном выражении ВРП вырос на 105%, а в номинальном — достиг 5,5 трлн руб. Впервые налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 566 млрд руб. Объем инвестиций за год достиг 1,1 трлн руб.

По его словам, большую долю в этот результат внесла Анапа. В 2024 году вклад базовых отраслей экономики края составил 3,4%, — 243 млрд руб. За последние пять лет этот показатель увеличился на 1%. Все отрасли продемонстрировали высокий рост: строительство — в семь раз, сельское хозяйство — на 53%, а курортно-туристический комплекс — на 33,2%. В рейтинге социально-экономического развития муниципальное образование Анапа занимает восьмое место и входит в группу территорий с высоким уровнем развития. В этом году курорту предстоит обеспечить рост базовых отраслей экономики не менее чем на 10%.

В 2024 году Анапа вошла в список территорий, на которых будут разрабатываться мастер-планы и планы комплексного развития России. Город стал новой точкой роста с большим потенциалом для развития туризма. Также его включили в перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации с инвестиционным портфелем, превышающим 5 млрд руб. Мэр Анапы Василий Швец сообщил, что инвестиционный портфель города включает в себя 60 проектов общей стоимостью 600 млрд руб., реализация которых позволит создать около 25 тыс. новых рабочих мест.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Анапе провели систематизацию градостроительной документации. Процесс начался с утверждения нового генплана, правил землепользования и застройки, а также местных норм градостроительного проектирования. Анапа стала первым муниципалитетом в регионе, который завершил этот этап.

Алина Зорина