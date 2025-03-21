В Новороссийске проведут военные учения 22 марта

В море у берегов Новороссийска 22 марта дважды пройдут учения – в период с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Военные учения запланированы с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Дважды в городе-герое будут слышны артиллерийские залпы из установки с молов Военной гавани. Жителей просят сохранять спокойствие.