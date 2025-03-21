IOM: 2024 год стал самым смертоносным для мигрантов

В 2024 году в мире погибли как минимум 8938 мигрантов, пытавшихся добраться до других стран. Как указывает в своем докладе Международная организация по миграции (IOM), это самое высокое число погибших за год, что делает 2024 год самым смертельным по этому показателю. При этом специалисты организации считают, что указанные цифры не окончательные и «реальное число смертей и исчезновений мигрантов, скорее всего, намного больше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Borja Suarez / Reuters Фото: Borja Suarez / Reuters

В докладе IOM отмечается, что уже пятый год подряд число гибнущих на миграционных маршрутах людей растет. Предыдущий антирекорд был поставлен в 2023 году, когда погибли 8747 человек. В 2024 году больше всего мигрантов погибло в Азии (2778 человек) и в Африке (2242). При переправе через Средиземное море погибли не менее 2452 мигрантов. Одним из значительных факторов гибели мигрантов становится насилие, с которым они сталкиваются на пути. Еще одной проблемой, на которую указывает IOM, является невозможность идентифицировать большинство погибших или пропавших по пути мигрантов из-за отсутствия документов и источников сбора такой информации.

Алена Миклашевская