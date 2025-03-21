«Уровень налоговой нагрузки на нефтяной сектор беспрецедентный»

«Роснефть» представила отчетность за 2024 год. Чистая прибыль компании по МСФО составила 1,08 трлн руб. в 2024 году. При этом выручка увеличилась на 10,7%, до 10,1 трлн руб. Как можно оценить результаты, представленные компанией? И как в целом чувствует себя нефтегазовый сектор? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал с инвестиционном стратегом компании «Арикапитал», доцентом Финансового университета Сергеем Суверовым.

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— Конечно, мы можем говорить про ставку Центрального банка, но я все-таки хочу обсудить компанию, которая обеспечивает устойчивость российской экономике, поговорим об отчетности «Роснефти». Мне кажется, главный момент, который упускают из виду, — «Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации. Этот факт исключать не получится ни при каких условиях.

— Действительно, общий объем налогов, которые заплатила компания в консолидированный бюджет, составил 6,1 трлн руб., даже немножко больше. А с учетом подрядчиков и партнеров сумма налоговых платежей составила примерно 7,1 трлн руб. Но это еще не все — общий вклад «Роснефти» в налоговую базу сейчас составляет около 10 трлн руб. по 2024 году, включая в том числе капитальные вложения в инфраструктурные проекты по созданию рабочих мест, платежи банкам, в том числе банкам с государственным участием, а также платежи государственным естественным монополиям, таким как «Транснефть», РЖД и «Газпром». При этом доля налогов, которую платит «Роснефть» в бюджет, превышает 27% от общих доходов федерального бюджета. И это, конечно, говорит о том, что нагрузка на нефтяной сектор в целом и на «Роснефть» в частности является достаточно высокой. Общий уровень фискальной и тарифной нагрузки составляет порядка 80% от финансового результата — это беспрецедентный уровень налоговой нагрузки, гораздо выше, чем у других отраслей российской экономики.

— Многие считают, что подобные аспекты могут стать поводом для того, чтобы инвесторы с большей осторожностью подходили к вложениям в бумаги нефтяного сегмента. Вы с этим согласны?

— Поскольку уровень налоговой нагрузки сейчас является беспрецедентным, логично ожидать от властей некоторого снижения в будущем налоговой нагрузки на нефтяной сектор. И правительство должно предпринять усилия для того, чтобы уровень налоговой нагрузки в разных отраслях был более сбалансированным. И поскольку государство может в будущем пойти на некоторое смягчение налоговой нагрузки, этот фактор будет учитываться инвесторами как относительно позитивный. Но даже несмотря на такую налоговую нагрузку и на решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, на рост тарифов естественных монополий, ключевую ставку, в отчете «Роснефти» сказано, что объем выручки и EBITDA был рекордным за всю историю, то есть компания сумела преодолеть негативные факторы, в том числе в части налогов.

— Какие еще выводы мы можем сделать на основе представленного отчета? Может быть, есть какие-то моменты, которые могут сгладить такой осторожный подход инвесторов и, наоборот, подстегнуть их к покупке акций, выгодно подчеркнуть преимущества «Роснефти» по сравнению с другими представителями отрасли?

— Главное преимущество «Роснефти», помимо достаточно сильной менеджерской команды, — это низкие затраты на добычу нефти. Так, удельные расходы на добычу составили примерно $2,9 на баррель нефтедолларового эквивалента — это один из самых низких показателей не только в России, но и в мире. И как раз низкие операционные издержки и контроль над ними является преимуществом «Роснефти». Еще одно преимущество — это продуманная программа капитальных вложений, инвестиции во флагманский проект «Восток Ойл», который на пике будет давать дополнительно 100 млн нефтедобычи. Соответственно, это большой шаг к увеличению как добычи, так и капитализации компании. Кроме того, «Роснефть» делает инвестиции в долгосрочное развитие, в отличие от некоторых других представителей сектора.

— А что бы вы посоветовали инвесторам в горизонте следующих 12 месяцев? Покупать или не покупать акции, держать или присмотреться к каким-то другим точкам входа?

— Бумаги «Роснефти» остаются привлекательными, даже несмотря на возможное снижение цен на нефть. Я думаю, что компания покажет прирост капитализации, так как инвестиции во флагманский проект «Восток Ойл» пока не полностью отражены в стоимости акций. Поэтому «Восток Ойл» является долгосрочным и среднесрочным драйвером роста капитализации для компании. Полагаю, что он будет отыгран рынком в этом году.