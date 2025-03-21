Кластер микроэлектроники и беспилотных технологий создадут в Томске

В Томской области при поддержке Совета Федерации и Минпромторга РФ будет создан кластер микроэлектроники и беспилотных технологий. Об этом стало известно сегодня во время отраслевого совещания, на котором присутствовали первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. В обсуждении также приняли участие представители ПАО «АФК «Система», АО «Сибкабель», АО «Научно-производственное предприятие «Радар ММС», ПАО «Элемент», «ИКС Холдинг» и др.

Как сообщила «Ъ-Сибирь», присутствующая на совещании генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, управляющая компания будет создана до сентября 2025 года. Участниками кластера станут ведущие предприятия, научно-исследовательские институты и стартапы, которые работают над реализацией высокотехнологичных проектов.

Как отметил Антон Алиханов, необходимость создания кластера в Томской области обусловлена спецификой деятельности крупных предприятий региона. «Держим руку на пульсе, к 1 сентября подготовим дорожную карту с планом мероприятий по запуску кластера», — отметил Андрей Яцкин.

По данным правительства Томской области, производство электронных изделий в регионе по итогам прошлого года выросло на 20% год к году. Объем отгруженной высокотехнологичной продукции превысил 26 млрд руб., что на 27% больше, чем в 2023-м. В научные исследования и разработки томские компании вложили 4,27 млрд руб., что на 38,5 % больше, чем в 2023 году. В производство компьютеров и электронных изделий было инвестировано 1,5 млрд руб.

Лолита Белова