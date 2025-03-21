Экоактивист Чистомэн собрал на берегу Дона 16 мешков мусора

Прибывший в Ростов-на-Дону известный российский экоактивист Чистомэн за два часа вместе с коллегами собрал 16 мешков мусора. О проведенной акции общественник сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Матис-Сиразеев Фото: Артур Матис-Сиразеев

В реальной жизни его зовут Артур Матис-Сиразеев, но он больше известен своим псевдонимом и маской из зеленой ткани с черными очками.

Акцию по сбору мусора на берегу Дона Чистомэн провел 20 марта вместе с лидером движения «Экопикник» Владимиром Гиро, недалеко от жилого комплекса «Державинский».

«Мы отправились по берегу реки Дон. Локация называется Парамоновская мельница. И по мусору данное место собрало тройное комбо. Здесь празднуют свои мероприятия любители крепких напитков. И рыбаки не отстают, разбрасывая леску и баночки от прикормки. Но нам-то что. Видим цель — не видим препятствий. Кстати, баночка 2021 года выпуска шепнула нам инфу, что тут несколько лет никто не убирал капитально»,— написал Чистомэн в своем сообществе в «ВКонтакте».

Николай Аксенов