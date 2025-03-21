На Кубани выплаты по уходу за детьми получают 5,6 тысячи работающих родителей

Работающие родители Краснодарского края сохраняют право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет при любом формате занятости, выплаты получают свыше 5,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 2024 года родители сохраняют право на выплаты при досрочном выходе на работу независимо от формата занятости. Пособие составляет 40% от среднего заработка за предыдущие два года и варьируется от 10,1 тыс. до 69 тыс. руб.

Для получения выплат необходимо подать заявление работодателю на отпуск по уходу за ребенком. Первое перечисление поступит через 10 рабочих дней после передачи документов в отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю. Дальнейшие выплаты производятся ежемесячно до 8-го числа.

Алина Зорина