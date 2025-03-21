Президент Литвы сообщил о готовности отправить войска на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности отправить войска страны на Украину в качестве миротворцев после прекращения огня. По его словам, обсуждается конкретное число литовских военнослужащих, которые могут присоединиться к «коалиции желающих», при этом называть его он не стал.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать поддержку»,— сказал Гитанас Науседа в интервью Bloomberg. Он подчеркнул, что Европа будет играть важную роль в контроле за режимом прекращения огня, но для этого необходимо согласовать множество вопросов.

«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции, которая должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки на ее территорию миротворцев после прекращения огня. Этот вопрос обсуждался на встрече 20 марта в Лондоне. Британия утверждала, что присоединиться к коалиции хотят более 30 стран. Российская сторона называла эту идею неприемлемой.

По словам источников Bloomberg, большинство европейских стран, участвующих в переговорах, предложили вместо отправки собственных войск оказать военную поддержку тем странам НАТО, которые согласятся на это. Среди прочих против выступила Италия. На этом фоне, как сообщили источники Financial Times, стороны перешли к обсуждению патрулирования воздушного пространства и обеспечения морской безопасности Украины вместо отправки войск.

Подробнее о позиции Европы по Украине — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Лусине Баласян