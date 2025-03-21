В Аше не осталось подтопленных домов и участков

К вечеру 21 марта в Аше от воды освободились все жилые и садовые дома, а также приусадебные участки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.

На реке Сим завершены взрывные работы. Всего с 19 по 21 марта проведено 11 подрывов. По данным министерства общественной безопасности региона, саперы использовали 510 кг взрывчатых веществ и подорвали лед общей площадью почти 2 тыс. кв. м.

Работа по устранению последствий паводка продолжается. Началось осушение и восстановление поврежденных домов. Работают комиссии по оценке ущерба. Местные жители уже получают первоочередные выплаты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», улицы Аши начало подтапливать утром 18 марта. В результате внезапно наступившего ледохода на реке Сим и образования ледяных заторов уровень воды резко поднялся. Спасатели эвакуировали 275 жителей, в том числе 68 детей. Всего затопленными оказались 95 домов, 173 садов дома и 329 приусадебных участков.