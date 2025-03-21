Великобритания заморозила более 25 млрд фунтов российских активов с 2022 года

Британские власти заморозили российские активы на сумму более 25 млрд фунтов стерлингов после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Об этом говорится в годовом докладе по итогам применения ограничительных мер Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). В нем также уточняется, что санкции, введенные против РФ Британией и ее союзниками, лишили Россию более $400 млрд с февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Neil Hall / Reuters Фото: Neil Hall / Reuters

«По состоянию на декабрь 2024 года начиная с февраля 2022 года в OFSI поступили сообщения о 25,03 млрд фунтов стерлингов замороженных активов, имеющих отношение к России»,— говорится в тексте доклада, размещенном на сайте правительства Великобритании.

В тексте доклада уточняется, что в отчете за год указывается совокупная стоимость замороженных активов на момент оценки. «OFSI фиксирует совокупную стоимость замороженных активов только на момент замораживания и не определяет и не фиксирует последующие изменения»,— говорится в тексте.

Среди прочего в докладе содержится оценка общих финансовых потерь с февраля 2022 года в связи с наложенными на РФ санкциями Великобритании и ее союзников. Эксперты оценили ущерб в $400 млрд, сопоставив эту сумму с четырьмя военными бюджетами РФ. «Общее финансовое положение России ухудшилось, и ожидается, что дефицит федерального бюджета сохранится как минимум до 2026 года»,— отмечают эксперты.

С 24 февраля 2022 года Великобритания ввела антироссийские санкции против более 1,9 тыс. физических и юридических лиц. В частности, в начале января Лондон объявил о санкциях против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Брюссель призвал европейских коллег ужесточить ограничения в отношении энергетических компаний России.

Подробнее о политике Британии после начала боевых действий на Украине — в материале «Ъ» «Прийти по-английски».

Анастасия Домбицкая