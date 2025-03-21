В Матвеево-Курганском районе в ДТП пострадали 5 человек

На трассе в Матвеево-Курганском районе столкнулись два автомобиля, травмы получили пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Авария произошла утром в 8:30 по московскому времени в Матвеево-Курганском районе.

«На 28-м км автодороги Самбек - Матвеев Курган - Куйбышево - Снежное водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Ford. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Mitsubishi, водитель и два пассажира Ford»,— говорится в сообщении.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Николай Аксенов