Билеты в кино в Краснодаре самые дорогие среди городов-миллионников

Стоимость билетов в театр в крупных городах России в среднем в 2,5 раза выше, чем на киносеанс. По данным 2ГИС, цена билета в кино начинается от 287 руб., а в театр — от 770 руб. Самые доступные театры находятся в Волгограде, Омске и Казани, а кинотеатры — в Красноярске, Воронеже и Омске. Самыми дорогими оказались киносеансы в Краснодаре (от 395 руб. за сеанс), Волгограде (от 370 руб.) и Нижнем Новгороде (от 333 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование 2ГИС охватило 16 городов-миллионников. Билеты в театр дешевле всего в Волгограде, Омске и Казани (от 300 руб.), а дороже — в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге (от 900 руб.). Самые доступные киносеансы в Красноярске, Воронеже и Омске (чуть более 200 руб.).

Кинотеатры ищут на картах чаще театров: 53,5% против 46,5%. Однако за год театры увеличили свою долю поисковых запросов на 9%. В Казани театры ищут чаще, чем кино (64% против 36%), в Перми и Краснодаре доля театров также превышает кино. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Уфе разница минимальна. В Москве кинотеатры ищут на 12% чаще театров, а в Омске, Ростове-на-Дону и Челябинске спрос на кино наибольший.

Театров в крупных городах вдвое больше, чем кинотеатров: 786 против 406. В пешей доступности от кинотеатров проживает 33% населения, а от театров — 28%. Лидеры по доступности кинотеатров — Санкт-Петербург, Москва и Самара, где рядом с ними живет около 40% горожан. По театрам первое место занимает Красноярск (35%), за ним следуют Екатеринбург (32,6%), Москва (32,3%) и Санкт-Петербург (32,2%).

Вячеслав Рыжков