На Дону экс-директора компании обвиняют в невыплате зарплаты на 50 млн рублей

В суд в Ростовской области направлено уголовное дело о невыплате зарплаты на сумму более 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным источника в правоохранительных органах, фигурантом дела является бывший директор ООО «Даймэкс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, работодатель с августа 2022 года по май 2023 года не выплатил зарплату более 580 работникам филиалов организации, расположенных в Ростовской области и других регионах.

После вмешательства прокуратуры задолженность была частично погашена. Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) направлено в суд.

Кристина Федичкина