«Сова», «Петр Первый» и «Кукольный дом»

На ближайшей неделе в Челябинске пройдут концерты рок-группы «Слот», ямайского исполнителя Эндрю Дональдса, групп «Сова» и «Биртман», артиста Zoloto и стендап-комика Ильи Соболева. В театрах представят оперу «Петр Первый», спектакли «Друня» и «Мандат», а на выставках — фотоснимки природы и народные костюмы. В кино в прокат выйдут фильмы «Наступит лето», «Кукольный дом» и «Часы для Веры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25 марта в Челябинске пройдет концерт Zoloto (Владимир Золотухин)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ 25 марта в Челябинске пройдет концерт Zoloto (Владимир Золотухин)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В «Галактике развлечений» 22 марта выступит рок-группа «Слот». Коллектив впервые отправляется в тур с новой вокалисткой Дарьей Равдиной. Со сцены прозвучат как новые песни, так и знаменитые хиты группы. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 3,6 тыс. руб. 16+.

В «МТС Live Холле» 22 марта состоится выступление резидента Comedy Club Ильи Соболева. Гостей концерта ждут перфомансы, новая и экспрессивная шоу-программа. Стоимость билета — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. 18+.

В «Галактике развлечений» 23 марта выступит рэпер Boulevard Depo (Артем Кулик). Он отправляется в тур, чтобы представить новый альбом «Футуроархаика». Помимо свежих песен, артист исполнит также известные хиты. Стоимость билета — от 2,9 тыс. до 4,5 тыс. руб. 16+.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 24 марта состоится выступление ямайского исполнителя Эндрю Дональдса, бывшего артиста немецкого музыкального проекта Enigma. Он приобрел широкую популярность в 1995 году, когда вышел его сингл Mishale, попавший в Billboard Hot 100. Концерт проходит с участием музыкантов и с использованием видеографики. Стоимость билета — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 12+.

В Центре международной торговли 25 марта пройдет концерт артиста Zoloto (Владимир Золотухин). Музыкант отправляется в тур «Перевоплотиться» в поддержку одноименного альбома, вышедшего в сентябре 2024 года. Большую часть программу составят акустические песни, композиции из нового альбома и хиты. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 6 тыс. руб. 16+.

В клубе Ozz 25 марта выступит группа «Сова» из Екатеринбурга. В своем творчестве коллектив вдохновляется советским антуражем, песни звучат меланхолично, и чаще всего повествуют о дружбе, влюбленности, неразделенной любви, мечтах и надеждах. Группа отправляется в большой весенний тур, где исполнят композиции из недавно вышедшего альбома «Главный герой», а также песни, которые уже приобрели популярность. Стоимость билета — от 1,6 тыс. до 2,3 тыс. руб. 12+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В «Максимилианс» 27 марта состоится концерт группы «Биртман», играющей музыку в жанрах рока и шансона. Коллектив исполнит лучшие песни из своей дискографии и новые композиции, которые войдут в состав будущего альбома. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+.

Спектакли

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 22 и 23 марта состоятся премьерные показы оперы «Петр Первый». Спектакль посвящен биографии российского императора, охватывая исторический период от поражения под Нарвой до побед в Полтавской битве и Гангутском морском сражении. Стоимость билета — от 800 до 3,5 тыс. руб. 12+.

В студии-театре «Манекен» 22 и 23 марта состоится премьера спектакля «Друня». Он посвящен биографии и творческому пути писательницы Юлии Друниной. Главную роль сыграют сразу шесть актрис, которые расскажут о разных периодах жизни поэтессы. Стоимость билета — 400 руб. 16+.

В Камерном театре 26 марта покажут спектакль «Мандат». Постановка написана на основе пьесы Николая Эрдмана. Герои спектакля живут в мире, где человек не может существовать без справки, мандата и прочих бумаг, что-либо удостоверяющих. Гражданин Гулячкин решает эту проблему, выписывая мандат самому себе. Стоимость билета — от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

Выставки

В Доме общественного собрания открылась выставка «Круги жизни». На ней представлены работы фотографа Екатерины Рябковой. Это фотоснимки цветов, животных, деревьев и других объектов, объединенных темой круга, подчеркивающей взаимосвязь всех явлений природы. Стоимость билета — 150-200 руб.

В Челябинском центре искусств 26 марта откроется выставка «Мода и традиция», где будут представлены картины Татьяны Бердниковой, авторские костюмы в народном стиле, текстильные панно, выполненные в технике лоскутного шитья. Выставка продлится до 20 апреля. Вход свободный.

Кино

В челябинских кинотеатрах 27 марта выйдет в прокат фильм «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном в главных ролях. Детдомовец Никита сбегает от суда в Москву, где знакомится с обеспеченным сиротой Дэном. Последний предлагает главному герою лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, еще не зная, какие последствия его ожидают. В главных ролях также снимается Микита Воронов. 18+.

В кинотеатрах Челябинска с 27 марта можно будет посмотреть фильм «Кукольный дом». Действие происходит в Москве в 1980-е. Актриса из Ленинграда приезжает на московскую киностудию, чтоб сыграть главную роль в художественном фильме «Нора» по пьесе Генрика Ибсена. В фильме снялись Светлана Иванова, Иван Колесников, Алексей Сошин. 18+.

В челябинских кинотеатрах 27 марта также появится фильм «Часы для Веры». Главная героиня Вера находит на месте строительства своего загородного дома останки бойца и часы времен Великой Отечественной войны, а на них надпись: «Вере Комаровской от папы». Девушка решает узнать историю человека, которому принадлежали часы. Главную роль сыграла Евгения Суровая. 12+.

Ольга Воробьева