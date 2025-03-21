Суд отправил гендиректора челябинского фонда капремонта в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения генеральному директору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктору Тихоненко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Он отправлен в СИЗО до 20 мая 2025 года, сообщает пресс-служба челябинского управления СК РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», гендиректора челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко задержали сотрудники УФСБ России по региону 20 марта. По версии следствия, он вместе с заместителем Артемом Скурихиным поручил подчиненным провести аукцион и ремонтные работы на крыше многоквартирного дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске в период с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года. При этом были установлены заведомо невыполнимые условия по срокам, а стоимость контракта завышена.

Следствие считает, что Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу. Однако гендиректор фонда подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб. По данным сайта госзакупок, контракт был заключен с ООО «Паритет». О процессуальном статусе заместителя Артема Скурихина сейчас ничего неизвестно, в его доме и на месте работы прошли обыски.