В Ярославле сбили детскую коляску на пешеходном переходе

В Ярославле 21 марта на улице Красноборской автомобиль сбил женщину с детской коляской. В УМВД сообщают, что после аварии ребенка увезли в медицинское учреждение.

Авария произошла около 11:15 в районе дома №16 на Красноборской. 60-летний водитель Hyundai сбил переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу женщину с коляской, в которой находился мальчик 2024 года рождения.

«В результате ДТП ребенок доставлен в медицинское учреждение»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова