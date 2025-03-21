Рыбинский водитель пытался скрыться от полиции с пакетом наркотиков

В Рыбинске задержан 34-летний водитель, перевозивший партию наркотиков. Об этом сообщили в областном УМВД.

В микрорайоне Заволжье сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 34-летний водитель. Полицейские, осматривая машину, заметили, что в ногах у пассажира стоит пакет. Они попросили показать его содержимое, на что водитель ответил отказом, нажал на газ и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование и остановили машину на Волжском мосту.

К месту происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая нашла 245 свертков с веществом, содержащим синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Кроме того, составлены протоколы об отказе от прохождения освидетельствования, невыполнении требований сотрудника полиции и управлении незарегистрированной машиной.

Алла Чижова