В Уфе два подростка арестованы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

Октябрьский райсуд Уфы заключил под стражу двух местных жителей 17 и 18 лет по обвинению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Решение принято по ходатайству следователя, сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемые вступили в интернет-переписке в сговор с неустановленным лицом. В марте они получили от сообщника через «закладку» партию наркотиков для реализации, но были задержаны сотрудниками полиции. С участием обвиняемых по различным адресам были найдены 30 свертков с наркотиком общим весом более 22 граммов.

Венера Хисамова