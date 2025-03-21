Обвиняемому в убийстве 86-летней бабушки в Башкирии грозит до 18 лет колонии

Заместитель прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов на прениях в Верховном суде республики предложил назначить 31-летнему жителю деревни Идяш Зианчуринского района 18 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Подсудимый обвиняется в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил ее, а затем задушил свою 86-летнюю бабушку, страдающей полной слепотой. Чтобы скрыть следы преступления, он положил труп в морозильную камеру и скрылся с места происшествия. Более трех месяцев пенсионерка числилась пропавшей без вести.

Полицейские задержали фигуранта уголовного дела в Уфе в октябре 2023 года.

Подсудимый не признает вину, ранее он неоднократно судим.

Майя Иванова