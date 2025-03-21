Температура воздуха в Удмуртии опустится до -12°С в выходные дни

В предстоящую ночь в Удмуртии ожидаются снег и ветер из-за влияния небольшого циклона, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

22 марта утром снег сохранится в южных и юго-восточных районах региона, на остальной территории осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит -2..-7°С, а днем -2..+3°С.

В воскресенье, 23 марта, существенных осадков не предвидится, но будет ветреная погода. Ночью температура опустится до -7..-12°С, а днем повысится до 0..+5°С.

В начале следующей недели ожидается солнечная погода без осадков. В понедельник, 24 марта, температура ночью будет в пределах -1..-6°С, а днем +2..+7°С. По предварительному прогнозу, к середине недели температура может подняться до +10°С.