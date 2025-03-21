В пяти районах Челябинска может позеленеть водопроводная вода

В Челябинске 24 и 25 марта проведут проверку теплосетей с помощью органического красителя «Уранин». В домах пяти районов из кранов может пойти зеленая воды, сообщает пресс-служба администрации города.

Проверку проводит АО «УСТЭК-Челябинск». «Это широко применяемый и безопасный способ выявления мест повреждений тепловых сетей и неплотности бойлеров нагрева горячей воды. Ярко-зеленый цвет воды позволяет теплоэнергетикам легко обнаружить и устранить неисправности»— сообщает мэрия.

Цвет водопроводной воды может измениться в домах Калининского, Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского и Центрального районов. Администрация просит горожан при появлении в кранах зеленой воды обязательно сообщать об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск». Если зеленый разлив обнаружен на улице информацию также следует передать в УСТЭК.