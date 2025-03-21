Знаком качества «Сделано на Дону» отмечено 115 предприятий

С начала 2025 года участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» стало больше. Теперь в 115 предприятиях, получивших донской знак качества сертифицировано около 5 тысяч позиций различных товаров, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» действует в Ростовской области с 2013 года. Цели сертификации: развитие здоровой конкуренции на потребительском рынке, формирование благоприятного имиджа производимой продукции, привлечение внимания отраслевых производителей.

Для участников системы действуют различные стимулирующие меры поддержки. А с прошлого года появилась возможность получения сертификата «Сделано в России».

Кроме того, Ростовская область стала первым регионом в стране, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром. Обладателями знака качества «Сделано в России» стали 17 донских товаропроизводителей.

Валентина Любашенко