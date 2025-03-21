В этом году на Ставрополье приведут в порядок 300 га лесопосадок

На Ставрополье продолжаются работы по рубке ухода в лесополях на площади 300 га. В первом квартале уже обработано 80,4 га, сообщили в управлении информполитики правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Из переданных лесхозам в пользование 48 тыс. га лесополос около 12 тыс. нуждаются в восстановлении. Это серьезная и затратная по времени и финансам работа. При этом не менее важно поддерживать надлежащее состояние лесополос. В текущем году рубки ухода планируется провести на площади около 300 га»,— прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.

В Буденновском и Левокумском округах работы завершены: там обработали 9,4 и 9,1 га соответственно. К концу марта планируется завершить уходные мероприятия в Бештаугорском, Ессентукском, Кулаусском, Ипатовском, Кировском, Невинномысском и Ставропольском лесхозах.

Приемкой работ займется Министерство природных ресурсов края. Эти меры помогают сохранить защитные, водоохранные и почвозащитные свойства лесополос.

Николай Аксенов