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Налоговая инспекция в Ленинском районе Нижнего Новгорода закроется с 31 марта

Операционный зал межрайонной ИФНС №20 на улице Космонавта Комарова, 26 в Ленинском районе Нижнего Новгорода закроется с 31 марта. Об этом сообщили в управлении ФНС по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обслуживать население Ленинского района будет головное отделение межрайонной ИФНС №20 на улице Фучика, 6 в Автозаводском районе. Также услуги можно будет получить в многофункциональном центре на улице Перекопская,1.

Кроме того, большинство услуг ФНС доступны в электронном виде, добавили в ведомстве.

Владимир Зубарев