Швейцария примет участие в программе НАТО по закупкам и поддержке ЗРК Patriot

Правительство Швейцарии одобрило участие Берна в партнерской программе НАТО по поддержке и закупкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в целях укрепления безопасности страны и повышения доступности запасных частей для систем наземной противовоздушной обороны.

«Федеральный совет одобрил участие Швейцарии в партнерстве НАТО по поддержке и закупкам Patriot Support Partnership (NSPA PATRIOT SP)»,— говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте органа.

Программа партнерства охватывает техническое обслуживание, мониторинг боеприпасов, техническую поддержку, закупки, обучение и транспортировку зенитно-ракетных комплексов. Участие в программе позволит швейцарским промышленным компаниям участвовать в тендерах NSPA, связанных с проектами в рамках партнерства. «Это укрепит технологическую и промышленную базу в сфере безопасности и повысит обороноспособность Швейцарии»,— говорится в сообщении правительства.

NSPA — исполнительный орган агентства НАТО по обеспечению и закупкам, членами которого являются все 29 стран НАТО. NSPA занимается закупками, поддержкой и вопросами снабжения, а также обеспечивает мониторинг боеприпасов. Швейцария сотрудничает с NSPA с 1996 года и уже участвует в партнерских проектах по поддержке ракет AMRAAM и Stinger. Партнерство NSPA PATRIOT SP станет третьим партнерским проектом Берна в системе NSPA.

В начале года в Швейцарии произошел политический скандал, связанный со сближением Берна с НАТО. Швейцарская народная партия потребовала отставки министра обороны Виолы Амхерд, которая до конца 2024 года была президентом. Крупнейшая политическая сила в стране обвинила министра в вовлечении государства в НАТО. 15 января госпожа Амхерд объявила о намерении уйти в отставку 31 марта.

Анастасия Домбицкая