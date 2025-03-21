В Рыбинске начали демонтировать бесхозный причал

В Рыбинске на левом берегу Волги стартовал демонтаж бесхозного причала, который стало видно из-за понизившегося уровня воды. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Речь идет об эстакаде, которая была частью причала комбикормового завода. По словам господина Рудакова, конструкция находится в аварийном состоянии и является неиспользуемой. Работы надеются провезти до того момента, как поднимется вода.

«Причал представляет серьезную угрозу жизни и здоровью горожан. Работы ведем для обеспечения безопасности. Демонтаж проводим в самые короткие сроки с минимальными затратами из рыбинского бюджета»,— сообщил глава Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Ранее на обмелевшем дне Волги в Рыбинске также обнаружили водозабор 19 века.

Алла Чижова