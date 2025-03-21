Во Франции запретят вещание СТС и «Пятого канала»

Французский медиарегулятор Arcom потребовал от оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить вещание СТС и «Пятого канала». Решение связано с санкциями Евросоюза в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно заявлению, финансовые средства «Национальной Медиа Группы» (НМГ), контролирующей эти каналы, заморожены в соответствии с постановлением Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года.

«Национальная Медиа Группа» — крупнейший российский частный медиахолдинг. Ключевые активы НМГ — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, а также газеты и телеканал МИЦ «Известия». Группе принадлежит пакет акций «Первого канала».

В 2022 году в ЕС запретили работу RT France в рамках санкций против России. Телеканал пытался оспорить попадание в санкционный список, но Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил запрет в силе. Работу телеканала отдельно запретили во Франции и Канаде. В том же году во Франции запретили вещание Sputnik. Во Франции также прекращено вещание российских телеканалов «НТВ Мир», «Россия 1», «Первый канал» и НТВ.

Подробнее о санкциях ЕС против России — в материале «Ъ» «Санкционная копродукция».