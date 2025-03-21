На обходе Адлера началось бетонирование оснований мостов и эстакад

Государственная компания «Автодор» приступила к бетонированию оснований искусственных сооружений обхода Адлера в микрорайоне Кудепста в Сочи, сообщает пресс-служба компании. На объекте выполняется шпунтирование периметров, бурение скважин для свай, сооружение каркасов опор будущих эстакад и мостов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Автодор» Фото: «Автодор»

В январе 2025 года специалисты получили положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство IV этапа проекта, включающего большинство искусственных сооружений в микрорайоне Кудепста и селе Высоком.

Строители начали бурение скважин под опоры эстакады для заезда к санаторию «Кудепста». Проект предусматривает реконструкцию участка Сухумского шоссе с разворотным кольцом для общественного транспорта, возведение подпорных стен и модернизацию подземного пешеходного перехода с установкой лифтов для маломобильных граждан.

На транспортной развязке с трассой А-147 ведется бетонирование опор мостового перехода через реку Кудепста в обоих направлениях. Для ускорения работ на стройплощадках установили станки по производству арматурных каркасов.

В селе Высоком стартовало бетонирование оснований разворотного путепровода через скоростное направление трассы А-149. Завершается расширение путепровода у Восточного портала до двух полос, движение по которому планируется открыть в курортный сезон 2025 года.

К работе привлекли 74 единицы специальной техники и около 400 рабочих.

Мария Удовик