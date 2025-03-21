В Перми уничтожили мясо и сыры европейского производства

Сотрудники Пермской транспортной прокуратуры, управления Россельхознадзора и пермской таможни выявили факт ввоза на территорию России санкционной продукции, сообщает надзорный орган. «Установлено, что в одном из магазинов Перми осуществлялась реализация свыше 40 кг сыров и мясной продукции испанского и французского производства»,— говорится в пресс-релизе. Согласно указу президента, ввоз и реализация указанной продукции запрещены, товары изъяты и уничтожены контролирующим органом в присутствии работника прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Пермским транспортным прокурором в отношении недобросовестного предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).