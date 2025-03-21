Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «АйДжиЭс Агро». Мужчина подозревается в неуплате заработной платы сотрудникам на общую сумму более 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директор фирмы подозревается в невыплате зарплаты на 8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директор фирмы подозревается в невыплате зарплаты на 8 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года подозреваемый не перечислял заработную плату 164 сотрудникам предприятия. В результате образовалась задолженность. При этом у руководителя имелась реальная возможность погасить долг, но он предпочел направить денежные средства на другие цели.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

По данным на портале Rusprofile, в текущий момент предприятие ООО «АйДжиЭс Агро» с уставным капиталом 10 тыс. руб. находится в процессе банкротства. Основная отрасль компании — выращивание грибов и трюфелей. В 2023 году выручка компании составила 627 млн руб., а прибыль — 193 млн руб.

Артём Дергунов