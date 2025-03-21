В Анапе рассчитывают получить в 2025 году 24 млрд рублей доходов

Город-курорт Анапа планирует получить 24 млрд руб. доходов в 2025 году. В прошлом году объем доходов в городе составил 12,5 млрд руб, сообщила пресс-служба мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Анапа вошла в тройку лидеров в Краснодарском крае с наиболее благоприятным инвестиционным и деловым климатом. В 2024 году город-курорт получил из федерального и краевого бюджетов 8 млрд руб. на реализацию 17 госпрограмм.

«Оборот крупных и средних предприятий отраслей экономики составил около 250 млрд руб. Инвестпортфель курорта включил 60 проектов на общую сумму 600 млрд руб., по итогам их реализации будет создано порядка 25 тыс. рабочих мест»,— рассказал мэр Анапы Василий Швец.

По его словам, город-курорт по итогам 2024 года занял лидирующие позиции по большинству видов господдержки субъектов МСП. Общая сумма финансовой помощи превысила 500 млн руб. В 2025 году в Анапе планируют привлечь порядка 560 млн руб. субсидий.

Алена Воробьева