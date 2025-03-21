ВЦИОМ: доля протестного электората среди россиян не превышает 12%

Электоральная группа россиян—носителей протестных настроений не окажет значимого влияния на политико-партийные расклады в преддверии выборов в Госдуму-2026. Такое мнение высказал глава департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), прошедшем 20 марта.

Вопрос, за кого проголосуют граждане, «которые выражают недовольство ситуацией в стране», сохраняется в повестке, признал господин Мамонов, однако их доля малозначительна и колеблется в пределах 10–12%. Тем временем суммарный рейтинг всех оппозиционных партий, представленных в парламенте, не превышает рейтинга «Единой России» — около 30% против 36%. Еще суммарно 5,9% за собой сохраняют «Яблоко» (2,9%) и Партия пенсионеров (3,0%).

Подробнее об электоральных раскладах — в материале «Ъ».

Григорий Лейба