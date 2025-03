«Кипелов», MaкSим и спектакль «Провинциальные анекдоты»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят группа Reanimation с трибьют-шоу Linkin Park, певица МакSим, группа Zoloto и рок-группа «Кипелов». В музеях можно посетить новую выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», экспозиции «День Победы. 1995» и «Владимир Куприянов. Возвращение времени»,а также послушать лекцию Вячеслава Шмырова «Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый «праздник непослушания». В театрах — сходить на спектакли «Салют динозаврам!», «Провинциальные анекдоты» и водевиль «Ханума» с Натальей Бочкаревой. В кино — посмотреть документальный фильм о Леонардо да Винчи и мультфильм Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Солист групп Linkin Park Честер Беннингтон

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

В концерт-холле «Свобода» 22 марта группа Reanimation представит трибьют-шоу Linkin Park, посвященное дню рождения Честера Беннингтона. В программе — такие хиты Linkin Park, как «In the End», «Breaking the Habit», «The Little Things Give You Away», «Leave Out All the Rest», «One Step Closer» и многие другие. Стоимость билета — от 700 руб.

Певица МакSим

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 22 марта пройдет концерт МакSим. Певица, известная по таким хитам, как «Знаешь ли ты», «Научусь летать» и «Мой рай», исполнит и новые композиции. Стоимость билета — от 4 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 22 марта выступит Andru Donalds, вокалист проекта ENIGMA. Он исполнит знаменитые композиции: «Seven Lives», «Boum-Boum», «Je T'aime Till My Dying Day», «In The Shadow, In The Light», «Modern Crusaders», а также сольные хиты в уникальном интерактивном формате в сопровождении струнного оркестра. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

В EverJazz 23 марта ансамбль Юлии Дьячковской представит концерт-посвящение Amy Winehouse. Альбом певицы «Back to Black» признан самой успешной пластинкой XXI века в Великобритании и семикратно платиновым в Европе. В программе концерта прозвучат соул, R&B и джазовые композиции из репертуара британской Amy Winehouse, известной уникальным сплетением этих жанров. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Группа Zoloto

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В «Свободе» 26 марта выступит группа Zoloto с шоу «Перевоплотиться». В программе — песни с новой альбома, вышедшего в сентябре 2024 года, а также такие известные песни, как «Грустно на афтепати», «Дома», «Капалавада», «Осенний пожар» и «Улицы ждали». В составе группы: Владимир Золотухин (автор песен, вокал, гитара), Игорь Грибов (гитара, клавиши), Герман Тигай (бас) и Грант Минасян (барабаны). Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

Актер Евгений Дятлов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 27 марта выступит Евгений Дятлов. В программе концерта прозвучат как известные романсы, так и душевные песни, в том числе: «Дождь» (из к/ф «Я шагаю по Москве»), «Здравствуй», «Песня о синей птице», «Песня о друге», «Дороги», «Марш гезов», «Романс о романсе», «Под лаской плюшевого пледа», «А напоследок я скажу», «Голубые города» и другие. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Валерий Кипелов и рок-группа "Кипелов"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 28 марта состоится концерт рок-группы «Кипелов». В прошлом году группа представила новый макси-сингл «Весы судьбы», в поддержку которого организовала гастрольный тур. В Екатеринбурге прозвучат как совершенно новые композиции, так и лучшие хиты за время существования коллектива: «Я свободен!», «Вавилон», «Потерянный рай», «Возьми мое сердца», «Герой асфальта», «Пророк». Стоимость билета на концерт — от 3,5 тыс. руб.

В Креативном кластере «Л52» 28 марта состоится концерт «Рок-классика» с участием уральского Битлз Клуба и группы «Семейный подряд». В программе вечера — классика рок-музыки 60-х, 70-х и 80-х годов XX века: The Beatles, Creedence Clear Water Revival, Slade, Jimi Hendrix, Grand Funk Railroad в исполнении нижнетагильской поп-рок группы «Семейный подряд» под руководством Максима Клинцевича. Стоимость билета — 300 руб.

Выставка художника Игоря Усачева «В неизведанных садах» в художественной галерее «Поле» в Екатеринбурге
Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Выставки

В галерее «ПоЛе» проходит выставка живописи и графики Игоря Усачева «В неизведанных садах». Живописец, график, портретист, иллюстратор, педагог, мастер городского пейзажа Игорь Усачев учился в СХУ имени Шадра, затем в Санкт-Петербурге, в институте имени Герцена. Он является руководителем дизайн-студии, студии портрета и живописи. На экспозиции, приуроченной к 60-летию художника, представлены работы, созданные им за последний год. Выставка будет работать до 20 апреля, вход на нее свободный.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»
Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Экспозиция из 100 произведений коллекции Государственного Эрмитажа знакомит с жизнью Антверпена XVII века — главного художественного центра Фландрии. На выставке представлены работы Рубенса, ван Дейка, Йорданса, Снейдерса, Тенирса Младшего и других фламандских мастеров. Среди экспонатов: живопись, графика, скульптура, глиптика, шпалеры, тисненые кожи, художественное серебро и резная кость. Выставка продолжит работу до 21 сентября, стоимость полного билета на нее — 400 руб.

В Музее андеграунда продолжается выставка «От первых выставок андеграунда конца 1980-х до Музея: сюрреалистические миры Сурена Хондкаряна», посвященная юбилею художника. Экспозиция включает живописные серии разных лет, от ранних работ 1980-х-1990-х годов до последних лет, демонстрируя эволюцию сюрреалистического стиля Хондкаряна — от бытовых сюжетов к метафизическим. Также представлены скульптурные объекты автора. Выставка позволяет проследить развитие творчества художника, работы которого выставлялись в Екатеринбурге, Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Париже и находятся в частных коллекциях в России, Австрии, Франции, Швейцарии. Выставка продолжит работу до 27 апреля, стоимость полного билета — 400 руб.

Выставка в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Арт-галерее Ельцин-центра 22 марта представят выставку «Владимир Куприянов. Возвращение времени» — первую большую ретроспективу художника за пределами Москвы. Экспозиция, организованная совместно с галереей pop/off/art, включает более 150 работ, демонстрирующих новаторский подход Владимира Куприянова к фотографии и ее репрезентации. Выставка продолжит работу до 15 июня, стоимость полного билета — 200 руб.

В Ельцин-центра 23 марта пройдет лекция Вячеслава Шмырова «Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый «праздник непослушания». Она станет первой встречей в авторском цикле «Кино и перестройка». Лекция посвящена Пятому съезду кинематографистов СССР в мае 1986 года, ставшему прологом к политическим переменам в стране. Как ликвидировалась «кинематографическая полка», как складывалась новая модель кинематографа и какие картины стали последними хитами советского проката — на эти и другие вопросы получат ответы слушатели лекций. Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации.

Пространство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 23 марта пройдет лекция «Ар деко и после: японские мотивы в искусстве XX–XXI веков». На ней рассмотрят блестящий период 1920-х — 1930-х годов, стиль которого определяется как ар деко в противовес предшествующему ар нуво. Особое внимание будет уделено графическим художникам «ревущих» десятилетий, ведущим ювелирным домам и мастерам прикладного искусства, моде и архитектуре. Также участники обсудят влияние эстетики ар деко на Японию и появление таких понятий, как «модан гару», и проанализируют сохраняющийся интерес к японской культуре и искусству в XX — начале XXI века на примере деятельности модных домов и ведущих брендов. Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее Бориса Ельцина 25 марта откроется выставка «День Победы. 1995». Экспозиция посвящена празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1995 году и знакомит посетителей с документами, отражающими подготовку к торжествам в Москве, собравшим представителей 56 государств. Выставка преподносит значение этого события как символ перехода от «холодной» войны к мирному сотрудничеству. Экспозиция продолжит работу до 11 мая, стоимость полного билета — 300 руб.

В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 25 марта состоится первая встреча в рамках цикла «Как правильно в Екатеринбурге жить?». Вести лекцию будет Михаил Вербицкий, а ее резидентом станет культуролог и бизнес-тренер Георгий Цеплаков. Встреча будет посвящена переплетению моды, имиджа и стиля в Екатеринбурге за последние 25 лет. Стоимость билета — 300 руб.

В Музее андеграунда 26 марта состоится «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный 80-летию Боба Марли. Своим творчество Боб Марли продемонстрировал миру, что народная музыка Ямайки способна занять важное место в общечеловеческой культуре и приобрести популярность среди молодежи. На встрече полностью на виниле прозвучит самый одухотворенный альбом группы Боба Марли «Exudus» (1977 год). Стоимость полного билета — 400 руб.

Зрители перед спектаклем

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Спектакли

В Центре современной драматургии 22 марта представят новый спектакль «Салют динозаврам!» по пьесе Геннадия Мамлина в постановке Екатерины Фоминых. Что общего может быть между пожилой дамой из глубинки Сибири — Анной Андреевной и ее внучатым племянником, столичным школьником — Васей? Два поколения, два одиночества и два совершенно разных подхода к жизни сталкиваются в пределах одной квартиры и стараются не просто ужиться друг с другом, но и научиться чему-то у ближнего. Это история напомнит о простой, но важной истине — «человеку нужен человек». Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Актер Иван Жидков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На следующий день, 23 марта, во Дворце молодежи будет представлен спектакль «Провинциальные анекдоты» по пьесе Александра Вампилова в постановке Антона Федорова. Герои спектакля встречаются в глухой провинции, в одной гостинице. Непредвиденные обстоятельства заставляют футбольного фаната оказаться в номере незнакомой девушки. А по правилам гостиницы после 23:00 все гости должны находиться у себя в номерах. Второй акт рассказывает историю двух постояльцев, которые потратили все деньги и пытаются занять хотя бы небольшую сумму, но ситуация начинает развиваться непредсказуемо. В ролях: Максим Важов, Иван Жидков, Иван Стебунов, Евгения Лоза, Александр Давыдов и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Креативном кластере «Л52» 23 марта состоится премьера спектакля-концерта «Придет рассвет». В постановке реальность переплетается с искусством, а участники играют самих себя. Зрители услышат авторские песни лидера музыкальной группы, мечтающей об успехе, узнают истории создания хитов, написанных на заказ для звезд и продюсеров, и погрузятся в мир закулисных тайн. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Актриса Наталья Бочкарева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 26 марта будет представлен водевиль «Ханума» в постановке Нины Чусовой. По сюжету, свахи пытаются устроить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Что случилось в Тифлисе, о чем шепчутся все кумушки в Авлабаре, о чем поют кинто на базаре — на эти и другие вопросы получат ответы зрители. В ролях: Наталья Бочкарева, Юлия Рутберг, Андрей Ильин, Влад Золотов, Антонина Венедиктова, Максим Коновалов, Сергей Рубеко, Ольга Арнтгольц, Анатолий Смиранин, Наталья Молева. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 23 марта состоится показ документального фильма «Леонардо. Пять веков спустя» на языке оригинала (английский, итальянский) с русскими субтитрами. Фильм посвящен жизни и творчеству Леонардо да Винчи, который раскрывается и как художник, и как архитектор, и как ученый, и как изобретатель. Стоимость билета — 400 руб.

В Ельцин-центре с 20 по 25 марта состоятся показы аниме Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута» на японском языке с русскими субтитрами. Фильм рассказывает историю девочки Ситы, обладательницы Летающего Камня, и мальчика Падзу, которые вместе отправляются на поиски таинственного летающего острова Лапута. Стоимость билета на показ — 350 руб.

Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 28 марта состоится показ фильма Аньес Варда «Клео от 5 до 7» на французском языке с русскими субтитрами. в рамках ретроспективы, посвященной памяти режиссера. Фильм, признанный одной из важнейших работ французской «новой волны», рассказывает историю молодой женщины Клео, ожидающей результатов медицинского обследования и по-новому открывающей для себя повседневную жизнь Парижа. Она посещает гадалку, сидит в кафе с подругой, бродит по парку и знакомится с солдатом, которому вскоре придется уехать на войну в Алжир. Стоимость билета в кино — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева