Три жителя Башкирии получили от 9 до 10 лет особого режима за экстремизм

Стерлитамакский городской суд вынес приговор трем осужденным, отбывающим срок в колонии строгого режима №16. Они признаны виновными в организации деятельности движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ), его финансировании и вымогательстве. Осужденным назначено от девяти до десяти лет колонии особого режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии и в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд установил, что отбывающий с 2017 года наказание в ИК-16 46-летний осужденный организовал ячейку «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Вместе с двумя сообщниками он пропагандировал среди других осужденных криминальную идеологию, направленную на возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, и вербовал новых членов. Фигуранты уголовного дела вносили деньги в неформальную кассу и тратили их на личные нужды, а несогласных били и применяли к ним моральное насилие.

Подсудимые также организовали и контролировали проведение нелегальных азартных игр в колонии.

Венера Хисамова