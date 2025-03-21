В Сириусе водителю без прав грозит уголовная ответственность

Сотрудники Госавтоинспекции задержали на федеральной территории Сириус водителя Hyundai Sonata, неоднократно нарушавшего запрет на управление транспортным средством. Автомобилист привлек внимание патруля, неправильно припарковав машину на Олимпийском проспекте, сообщает пресс-служба УВД ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При проверке документов выяснилось, что 56-летний мужчина неоднократно садился за руль, будучи лишенным водительских прав. В 2023 году нарушителю назначили 150 часов обязательных работ, которые он не выполнил.

Инспекторы составили административные протоколы по ст. 12.16 и 12.7.4 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, и езда без прав). Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным прав и подвергнутым административному наказанию).

Мария Удовик