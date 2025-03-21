Илону Маску прислали повестку в суд

Миллиардер и глава американского Департамента эффективности правительства Илон Маск получил повестку в федеральный суд в Вашингтоне по иску к нему со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Как передает американский телеканал CNBC, 14 марта судебный пристав принес повестку в штаб-квартиру принадлежащей господину Маску компании SpaceX в Браунсвилле. По словам пристава, его встретили трое сотрудников службы безопасности, которые отказались принимать повестку и обвинили его в незаконном проникновении на территорию. Тогда он положил повестку на землю (что по закону штата означает, что она вручена) и ушел. Господин Маск или его адвокаты должны представить ответ до 4 апреля.

SEC с 2022 года обвиняет Илона Маска в том, что он несвоевременно уведомил ее о покупке 5% акций Twitter. При достижении такой доли в компании инвестор должен сообщать об этом в SEC, однако господин Маск сделал это позже, когда его доля уже превысила 9%. По мнению комиссии, он сделал это для того, чтобы продолжать скупать акции сервиса по более низкой цене. В прошлом году SEC уже подавала на него в суд из-за неявки для дачи показаний по этому делу.

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Яна Рождественская