Регулятор США проверяет покупку Илоном Маском акций Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует от бизнесмена Илона Маска показаний из-за покупки акций Twitter перед покупкой компании. Соответствующее заявление регулятор подал в суд 5 октября, передает Reuters.

Регулятор начал расследование в 2022 году с целью выяснить возможные нарушения законодательства США о ценных бумагах. В тот год Илон Маск купил акции Twitter, а позже и саму компанию за $44 млрд.

Регулятор заявил, что вызывал господина Маска на беседу в мае 2023 года, однако тот не явился. Отмечается, что бизнесмен сперва согласился дать показания 15 сентября, однако за 2 дня до назначенной даты поменял решение. Он также отказался дать показания в октябре и ноябре. По материалам дела, Илон Маск ранее передал SEC документы, касающиеся расследования, и в режиме видеоконференции дал показания в июле 2022 года.

В апреле 2022 года стало известно, что господин Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter. После чего компания решил включить Илона Маска в совет директоров. Господин Маск в последний момент отказался, так как по условиям не смог бы увеличивать свою долю в Twitter свыше 14,9%. В заявке SEC бизнесмен указал, что выступает пассивной заинтересованной стороной, то есть не планировал поглощать Twitter или влиять на его управленческие решения.

Господин Маск приобрел Twitter осенью 2022 года за $44 млрд В апреле 2023-го Twitter Inc. поглотила компания X Corp. со штаб-квартирой в Неваде. В июне Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X.

Подробнее о покупке Twitter — в материале «Илон Маск одумался».

Александра Горошилова