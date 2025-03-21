Нижегородские депутаты попросили урегулировать передвижение курьеров

В комиссии гордумы Нижнего Новгорода по транспорту обсудили вопрос об урегулировании движения курьеров, чтобы они не ездили на электровелосипедах и подобных средствах передвижения по тротуарам. Вопрос на заседании 21 марта подняла депутат Мария Кузнецова.

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Она отметила, что доставщики часто передвигаются по тротуарам «достаточно агрессивно». И если с прокатными электросамокатами вопрос начали регулировать, то курьеры на электровелосипедах под эти ограничения не попадают. Депутат попросила городской департамент транспорта и отдел ГИБДД направить службам доставки письмо, чтобы они, например, утвердили требования к передвижению своих курьеров.

Директор департамента транспорта Андрей Житников и представитель городского отдела ГИБДД Алексей Груздев согласились направить такие письма. Вместе с тем последний заметил, что непонятно, кто будет контролировать соблюдение этих ограничений.

Председатель комиссии Станислав Прокопович сказал, что идея с обращением хорошая. Он также считает, что службы доставки могут в программном обеспечении прописать свои требования к передвижению курьеров. И хотя у коммерческих структур обязательств перед муниципальными властями тут нет, «созидательную работу» можно провести.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2025 года мэрия значительно расширила перечень для запрета проезда электросамокатов, а также вводит ограничения на парковку средств индивидуальной мобильности.

Ирина Швецова