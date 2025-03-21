Возле площади Павших революционеров в Челябинске ограничат движение транспорта

На перекрестке улиц Труда и Российская в Челябинске, возле площади Павших революционеров, на несколько ночей ограничат движение трамваем и автотранспорта из-за аварийной ситуации на путях. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Проехать через перекресток будет нельзя с 22:00 до 6:00 с 21 по 24 марта. Также изменится движение трамваев. Маршрут №5 будет курсировать на Автовокзал по улице Труда через Оперный театр, а маршрут №22 — по проспекту Победы, улице Российской и улице Труда.

Виталина Ярховска