Евгений Шашков возглавил екатеринбургский филиал «АльфаСтрахование»

Директором екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» назначен Евгений Шашков, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Евгений Шашков имеет 20-летний опыт управленческой работы в финансовых компаниях, включая Альфа-Банк, «Уралсиб» и другие. До назначения он более пяти лет руководил партнерским бизнесом и продажами в уральском Делобанке, где добился роста операционного дохода на 165% в год.

Опыт в страховой индустрии господин Шашков получил в «Росгосстрахе», где возглавлял филиал в Свердловской области. За время его работы убыточный филиал вышел в лидеры региональной сети по прибыли.

С марта 2014 года директором екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» была Наталия Моисеенко.

Группа «АльфаСтрахование» является крупнейшей частной российской страховой группой с универсальным портфелем услуг для бизнеса и частных лиц. Услугами компании пользуются более 31 млн человек и свыше 145 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает более 300 филиалов и отделений по всей стране.

Полина Щуцкая