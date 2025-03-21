Евгений Шашков возглавил екатеринбургский филиал «АльфаСтрахование»
Директором екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» назначен Евгений Шашков, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Евгений Шашков имеет 20-летний опыт управленческой работы в финансовых компаниях, включая Альфа-Банк, «Уралсиб» и другие. До назначения он более пяти лет руководил партнерским бизнесом и продажами в уральском Делобанке, где добился роста операционного дохода на 165% в год.
Опыт в страховой индустрии господин Шашков получил в «Росгосстрахе», где возглавлял филиал в Свердловской области. За время его работы убыточный филиал вышел в лидеры региональной сети по прибыли.
С марта 2014 года директором екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» была Наталия Моисеенко.
Группа «АльфаСтрахование» является крупнейшей частной российской страховой группой с универсальным портфелем услуг для бизнеса и частных лиц. Услугами компании пользуются более 31 млн человек и свыше 145 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает более 300 филиалов и отделений по всей стране.