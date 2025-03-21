На Ставрополье осудили членов ОПГ, занимавшихся разбоем под видом интимуслуг

В Ставрополе осудили участников вооруженной банды, заманивавших жертв под предлогом оказания интимных услуг. Среди статей обвинения фигурировали бандитизм, незаконное хранение оружия, вымогательство и разбой, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2022 году уроженец соседнего региона организовал банду, в которую вошли двое граждан. Они совершали разбои и вымогательства в Пятигорске и Ставрополе. Преступники размещали объявления об интимных услугах, приглашая жертв на съемные квартиры, где под угрозой оружия требовали деньги.

Преступные действия принесли ущерб 12 гражданам на сумму более 240 тыс. руб. Суд назначил наказание от 13 до 15 лет лишения свободы с отбыванием в строгих колониях. Приговор пока не вступил в силу.

Николай Аксенов