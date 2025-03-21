«ТНС энерго НН» займет 3,1 млрд рублей у головной компании

ПАО ГК «ТНС энерго» заключило с «ТНС энерго НН» два договора займа на 3,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый договор предполагает трехлетний заем в размере 1,5 млрд руб. под процент не выше ключевой ставки ЦБ плюс 3% годовых. Второй заем на 1,6 млрд руб. оформят под 19,8% годовых на три года.

Судя по отчетности компании, три квартала 2024 года «ТНС энерго НН» завершило с убытком 2,3 млрд руб., выручка составила 37,4 млрд руб. Кредиторская задолженность превысила 6,5 млрд руб., дебиторская – 7,5 млрд руб.

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области. Компания обслуживает 34 тыс. юрлиц и 1,3 млн лицевых счетов граждан, занимая 52,6% регионального продаж электроэнергии.

Владимир Зубарев