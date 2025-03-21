С дочери экс-губернатора Челябинской области хотят взыскать $10 млн

Финансовый управляющий бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Тамара Демидова просит суд признать недействительными сделками передачу $10 млн и 6,8 млн руб. Анне Дубровской — дочери должника. Заявление пока оставлено без движения, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

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Тамара Демидова в своем заявлении просит в качестве последствий недействительности сделок взыскать с Анны Дубровской указанные суммы и направить их в конкурсную массу должника. До 25 апреля финансовый управляющий должен исправить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд признал бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского банкротом в июле 2023 года. по заявлению АО «Производственное объединение “Монтажник”» из-за долга в размере 34,1 млн руб. В феврале 2025 года суд сократил долг перед предприятием до 6,6 млн руб. Несколько дней назад суд удовлетворил заявление челябинского бизнесмена Дениса Кашигина о погашении всех требований кредиторов Бориса Дубровского на общую сумму 8,7 млн руб. До 31 марта предприниматель должен выплатить 7 млн ПО «Монтажник», 1 млн — бизнесмену Кириллу Мухину, 702,6 тыс. руб. — Межрайонная инспекция ФНС №32 по региону.