Долги Бориса Дубровского перед кредиторами погасит челябинский бизнесмен

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление бизнесмена Дениса Кашигина о погашении всех требований кредиторов бывшего главы региона Бориса Дубровского в рамках дела о его банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Заявитель намерен погасить задолженность экс-губеррнатора перед АО «Производственное объединение “Монтажник”» в размере 7 млн руб., Кириллом Мухиным — 1 млн руб. и Межрайонной инспекцией ФНС №32 по региону — 702,6 тыс. руб.

Выплатить долги Денис Кашигин должен до 31 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», индивидуальный предприниматель Денис Кашигин зарегистрирован в Челябинске. Занимается прокатом мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов, а также деятельностью в области права. Является членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» и конкурсным управляющим семи российских компаний.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», банкротом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского признали в июле 2023 года. Основанием стало заявление магнитогорского ПО «Монтажник» с требованиями в размере 34,1 млн руб. С октября прошлого года суд также рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 930 млн руб. Однако в феврале 2025-го суд во второй раз сократил долг бывшего губернатора Бориса Дубровского перед ПО «Монтажник». После пересмотра суммы взыскания она снизилась до 6,6 млн руб.

Виталина Ярховска